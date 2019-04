Sarnese, addio alla salvezza diretta: si punta a migliorare il piazzamento

di Giuliano Pisciotta

Stecca casalinga contro la Fidelis Andria e addio definitivo ai sogni di salvezza diretta. La Sarnese si fa rimontare e sorpassare nell'ultimo quarto d'ora di gara, vanificando il vantaggio maturato al tramonto del primo tempo, grazie a un gol di Sellitti.



Emanuele Adamo e Peppe Siclari regalano ai pugliesi 3 punti che valgono l'aggancio alla zona playoff, costringendo ora la Sarnese a capitalizzare al massimo le ultime due gare della stagione regolare, per provare a migliorare il piazzamento in graduatoria, in vista della post-season salvezza.



Sarrastri a quota 30, col Gragnano a 29 e la coppia Nardò-Nola a 33. Il calendario è simile per i granata dell'Agro e i "pastai": nel prossimo turno entrambe ospiteranno una squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato - rispettivamente il Team Altamura e il Francavilla -, prima di chiudere la regular season in trasferta contro le retrocesse Pomigliano ed Ercolanese.



Prossimo turno interlocutorio, visto che anche Nola e Nardò sfideranno formazioni che hanno già il pensiero alle vacanze. Decisivo, invece, potrebbe essere lo scontro diretto tra neretini e bruniani, inserito nel menu della giornata numero 34.

