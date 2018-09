Sarnese, altri tre volti nuovi: un portiere e due attaccanti

di Giuliano Pisciotta

Ancora arrivi in casa Sarnese. Il club ha ufficializzato il tesseramento del portiere Giampaolo Montella e degli esterni d'attacco Luca Evangelista e Pietro Caruso. L'estremo difensore, classe 1998, è cresciuto nelle giovanili della Juve Stabia e in seguito ha militato tra le file di Agropoli, Campobasso e Portici in Serie D. Evangelista, mancino classe 2001, è un prodotto del vivaio del Napoli e ha collezionato anche un'importante esperienza nel settore giovanile del Genoa. Caruso è invece un'ala destra classe 2000, sbocciato nelle giovanili dell'Avellino e reduce da importanti parentesi in Eccellenza con le maglie di Sessana e Nola.

