Sarnese in attesa di patron Origo: il club riceverà un bonus dalla Lnd

di Giuliano Pisciotta

Un lungo silenzio dopo la grande gioia per la quarta salvezza consecutiva in Serie D. In casa Sarnese ci si interroga sul futuro del club, che anche in questa stagione ha raggiunto l'obiettivo pur con qualche fisiologica difficoltà, a partire da un ridotto sostegno alle "casse" societarie da parte del tessuto imprenditoriale locale. Una disaffezione spesso evidenziata dal patron Francesco Origo, che ha comunque condotto in porto il club mantenendo sano il bilancio del club.



Nella prossima stagione, la Lega Nazionale Dilettanti corrisponderà alla Sarnese anche il maxi-bonus di 25mila euro ottenuto grazie all'iniziativa Giovani D Valore, che prevede incentivi economici per i club che hanno impiegato in campionato il maggior numero di atleti oltre i quattro under obbligatori previsti dal regolamento. Una cifra considerevole per portare avanti la gestione di una società di Serie D, tenuto conto che è ormai da anni tramontato il mito di avere il botteghino come importante fonte di sostentamento.



Restano comunque gli interrogativi sul futuro, alimentati anche da vari rumors che, col passare dei giorni, hanno ventilato l'ipotesi di cessione da parte di Francesco Origo dopo cinque stagioni contraddistinte da un'immediata vittoria del campionato di Eccellenza al primo tentativo, da quattro salvezze consecutive in Serie D e, cosa più importante, da un lavoro eccezionale fatto per il settore giovanile che, soprattutto in questa stagione, è stato evidenziato dalla presenza stabile in prima squadra di tanti ragazzi cresciuti nel vivaio granata.

