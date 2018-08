Sarnese, buon test con la Paganese: allo Squitieri termina a reti bianche

di Giuliano Pisciotta

Pareggio a reti inviolate per la Sarnese, che questa mattina ha ospitato allo stadio Squitieri la Paganese per un'amichevole di lusso. I granata di mister Cusano hanno offerto un'ottima prestazione al cospetto del più quotato avversario, riuscendo a creare pericoli in diverse circostanze dalle parti dell'estremo azzurrostellato. In evidenza l'attaccante Maione, protagonista di alcune occasioni da gol create dai sarrastri. Solo panchina iniziale per il centrocampista Andrea Cassata, ex di turno dopo l'esperienza alla Paganese nella stagione 2015-2016.

