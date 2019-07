Sarnese, c'è attesa per il futuro: due i gruppi interessati al club

di Giuliano Pisciotta

Giorni di attesa per il futuro della Sarnese. La retrocessione in Eccellenza e la rinuncia alla richiesta di ripescaggio in Serie D hanno fatto da prologo all'uscita di scena dell'entourage societario, guidato da Emilio Diodati e Francesco Origo.



Da diversi giorni il titolo sportivo è nelle mani del sindaco, in attesa di manifestazioni di interesse da parte di imprenditori - preferibilmente locali -, per far sì che il calcio non traslochi da Sarno. Nei giorni scorsi l'amministrazione ha fissato alle 12 di oggi la deadline per le presentazione - attraverso l'ufficio protocollo del Comune - delle manifestazioni di interesse per il club.



Tre, a quanto pare, i gruppi interessati. Il primo è formato da imprenditori e professionisti di Sarno, che già alcuni giorni fa hanno presentato la propria disponibilità a rilevare la società granata in vista del campionato di Eccellenza 2019-2020. Nella mattinata di oggi si è fatto avanti un altro gruppo, rappresentato dall'avvocato casertano Umberto Di Tella, ma potrebbe esserci anche una terza via: circolano infatti rumors relativi all'interesse da parte di un importante imprenditore salernitano, rappresentato dal procuratore sportivo Martino Scibilia.



La soluzione arriverà a stretto giro. Il prossimo 18 luglio, infatti, scadranno i termini di presentazione delle domande di iscrizione al campionato di Eccellenza. Entro quella data, la Sarnese dovrà già avere un nuovo direttivo e tutte le carte in ordine per poter essere ai nastri di partenza del torneo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA