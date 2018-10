Sarnese, il Cerignola interrompe la serie positiva e l'imbattibilità

di Giuliano Pisciotta

Il Cerignola interrompe bruscamente la serie positiva della Sarnese nel girone H di Serie D. I sarrastri fermano a tre i turni consecutivi senza sconfitta, subendo anche gol dopo oltre 290 minuti di porta inviolata. La formazione pugliese è di altra caratura e stavolta non basta la grinta agli scugnizzi di Pompilio Cusano per muovere la classifica.



La Sarnese resta in partita fino all'intervallo, subendo sì l'impeto del Cerignola, ma trovando anche il modo giusto per rimettere le cose in parti. Il vantaggio pugliese è di Carannante, con una sventola che colpisce la traversa e - secondo arbitro e assistente - rimbalza oltre la linea di porta.



Dieci minuti dopo, il pari. Sannia approfitta di un'indecisione della retroguardia pugliese e lancia Sellitti, che viene atterrato in area da Abagnale. Langella su rigore rimette il match in equilibrio. Ma nei primi minuti della ripresa il Cerignola ripassa, con un tiro-cross di Loiodice che inganna Mennella.



Gli ospiti provano anche a chiuderla e dopo i tentativi di Marotta e dello stesso Loiodice, trovano il tris con Siclari, entrato da pochissimi minuti e bravo nel fiondarsi su pallone vagante nell'area granata. Nel finale, la Sarnese resta pure in dieci uomini per l'espulsione di Siciliano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA