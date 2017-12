Sarnese, scrimmage contro il Valdiano

di Giuliano Pisciotta

Ultima sgambatura del 2017 in programma domani per la Sarnese. Alle 15, sul sintetico del “Felice Squitieri”, i sarrastri affronteranno il Valdiano, formazione che milita nel girone B di Eccellenza campana. Per mister Carmelo Condemi sarà occasione per concedere un ulteriore rodaggio agli ultimi arrivati in casa granata - Petricciuolo, Rizzo e Agrillo, oltre a Emilien Minala -, così da poterli integrare al meglio negli schemi della squadra in vista della ripresa del campionato.

