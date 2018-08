Sarnese, Elefante saluta i granata: l'attaccante si accasa al Villafranca

di Giuliano Pisciotta

Termina dopo soli 10 giorni la terza stagione di fila alla Sarnese per Salvatore Elefante. L'attaccante di Castellammare di Stabia, tornato ad allenarsi coi granata dopo un primo abboccamento con il Mantova, ha detto definitivamente addio ai sarrastri. Un lungo viaggio fino in Veneto per l'atleta stabiese, che ha trovato l'accordo con il Villafranca Veronese. Nella scorsa stagione, dopo la prima parte del campionato tra le file del Pomigliano, Elefante era tornato a dicembre alla Sarnese, chiudendo l'annata con 9 gol e un bel po' di assist all'attivo.

