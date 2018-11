Sarnese: a Francavilla out Pantano Terracciano il possibile «surrogato»

di Giuliano Pisciotta

Problema su una delle corsie esterne difensive per la Sarnese, in vista della gara esterna con il Francavilla in Sinni. Il giudice sportivo ha infatti squalificato per un turno il terzino Pantano, giunto alla quinta ammonizione stagionale. Una giornata di stop che potrebbe indurre il tecnico Cusano a riportare tra i titolari Terracciano, in luogo del quale proprio Pantano subentrò nel corso della gara esterna con il Nardò.



Uno squalificato pure tra le fila dei sinnici, che domenica contro i sarrastri dovranno fare a meno del centrale di centrocampo Tomas Andres Grandis, argentino classe '95 fermato per un turno dopo il doppio giallo rimediato domenica scorsa contro il Nardò.



Intanto, la dirigenza della Sarnese ha consegnato al progetto benefico "Il profumo della vita" la quota raccolta in occasione della gara interna con il Taranto, disputata lo scorso 23 settembre. L'iniziativa prevedeva il versamento di un euro su ogni biglietto venduto, in favore del Centro Laila Onlus di Castel Volturno (Ce), un'associazione che accudisce quotidianamente oltre 40 bambini, immigrati e italiani, bisognosi di cure.

