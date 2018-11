Sarnese in Lucania senza Pantano: Mariani verso la partenza da titolare

di Giuliano Pisciotta

Allungare la striscia positiva a tre vittorie di fila, puntando a incrementare la distanza di sicurezza sulla zona play-out. La Sarnese renderà visita domani al Francavilla di Ranko Lazic, sistemata a quota 10 punti in graduatoria, 1 in meno dai sarrastri di Pompilio Cusano.



I granata sono reduci dalla importante vittoria contro il Gragnano, un 2-0 nel quale ancora una volta gli scugnizzi del presidente Diodati hanno evidenziato il proprio dna fatto di attenzione in fase difensiva, rapidità e cinismo nei capovolgimenti di fronte.



Per la gara di domani, l'unica variante rispetto al match coi pastai sarà rappresentata da Terracciano, che torna titolare in luogo dello squalificato. Verso la conferma Mariani, che ha permesso a mister Cusano di variare leggermente l'impostazione della linea centrale, con due mediani più bassi e maggior sostegno in fase offensiva al bomber Maione.

