Sarnese, i «gioielli» fanno gola: due club su Ansalone e Arpino

di Giuliano Pisciotta

Il rush finale di campionato che ha portato la Sarnese alla salvezza diretta nel girone H di Serie D ha calamitato l'interesse di vari club su alcuni atleti granata. Con ampio anticipo rispetto ai canonici tempi del calciomercato, due calciatori in particolare avrebbero ricevuto una chiamata.



Si tratta dei difensori Angelo Ansalone e Antonio Arpino, che hanno notevolmente contribuito al raggiungimento dell'obiettivo stagionale, dimostrando soprattutto carattere nel momento clou della stagione, coinciso con l'inatteso avvicendamento in panchina tra il fuggitivo Carmelo Condemi e Ciro Cirillo.



Per Ansalone ci sarebbe stato un abboccamento della Lupa Roma, squadra con la quale era stato già in contatto all'inizio della passata stagione, prima di approdare al San Severo. Su Arpino invece ci sarebbe l'interesse del Savoia, neopromosso in Serie D dopo aver dominato per larghi tratti il girone A di Eccellenza.

