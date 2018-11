Sarnese-Gragnano, inizio differito: concordato posticipo di mezz'ora

di Giuliano Pisciotta

Sarnese-Gragnano avrà inizia con mezz'ora di ritardo rispetto all'orario federale. Le due società hanno trovato l'accordo, richiedendo contestualmente al Dipartimento Interregionale la variazione di ora per il fischio d'inizio.



E' un big match per entrambe le squadre, impegnate nella lunghissima corsa verso il mantenimento della categoria. La Sarnese, dopo il ciclo terribile di inizio stagione, ha piazzato un primo importante colpo andando a vincere in trasferta contro l'Ercolanese.



La gara con i vesuviani ha evidenziato per l'ennesima volta le caratteristiche della squadra di Pompilio Cusano, votata a una difesa molto solida e pronta a sfruttare una buona esplosività in contropiede.



La società granata pratica prezzi bassi per attirare il maggior numero di tifosi al "Felice Squitieri": tagliandi a 5 euro se acquistati in prevendita per la Tribuna coperta, a 10 euro se acquistati al botteghino. Biglietti in vendita al costo unico di 10 euro, invece, per i supporters del Gragnano.



La gara sarà diretta dal signor Fabrizio Pacella della sezione di Roma 2, coadiuvato da Antonio Paradiso di Lamezia Terme e Michele Decorato di Cosenza.

