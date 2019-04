Sarnese ko in casa con il Sorrento: il rosso a Pantano rompe l'equilibrio

di Giuliano Pisciotta

Inattesa sconfitta casalinga per la Sarnese, che lascia strada al Sorrento nello scontro diretto del Felice Squitieri. A spezzare l'equilibrio del match, l'espulsione del granata Pantano alla fine della prima frazione.



Sul punteggio di 0-1, maturato grazie al gol di Herrera alla mezz'ora, il difensore dei sarrastri commette fallo da rigore e rimedia la seconda ammonizione. Dal dischetto De Angelis si fa parare il tiro da Mennella, ma si ritrova ancora il pallone tra i piedi e realizza lo 0-2.



Di fatto è un micidiale uno-due per i ragazzi di mister Pepe, che pure nel primo tempo avevano risposto per le rime agli attacchi del Sorrento. Nella ripresa Mennella è bravo a opporsi alle occasioni da gol create dai costieri con Bozzaotre e De Angelis, ma nulla può poco prima della mezz'ora, quando l'ex di turno Guarro cala il tris con un preciso diagonale che chiude in anticipo le ostilità.



In classifica, i rossoneri costieri staccano di 4 punti la zona playout, in attesa di ricevere domenica prossima una capolista Picerno pronta a festeggiare la matematica promozione in Serie C. Fanno punti tutte le altre dirette concorrenti della Sarnese, che perde però un solo punto dalla zona salvezza e domenica renderà visita a un Fasano cui manca davvero poco per brindare alla permanenza in Serie D.

© RIPRODUZIONE RISERVATA