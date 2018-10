Sarnese, la difesa è l'arma in più: Mennella imbattuto da 270 minuti

di Giuliano Pisciotta

Registrare la difesa, per avviare l’operazione salvezza attraverso un ridotto numero di gol subiti. La Sarnese ha ottenuto domenica il primo successo in campionato, per giunta su un campo difficile come quello di Vallo della Lucania.



Gli “scugnizzi” di Pompilio Cusano sembrano essersi scrollati di dosso qualche timore rispetto alle prime due uscite di campionato, ottenendo risultati e prestazioni incoraggianti per il prosieguo del torneo.



Riflettori puntati sul reparto arretrato, che ha preso a funzionare in maniera ottimale, guardando lo score al passivo delle ultime uscite. Il portiere Guido Mennella è imbattuto da 3 giornate: 270 minuti di porta sigillata, nonostante di fronte avesse attaccanti del calibro di Evacuo, Patierno, Picci e Molinari, gente che la porta è abituata a vederla con una certa regolarità.



Domenica altro scoglio duro da superare. Al “Felice Squitieri” c’è un Cerignola che in questo primo scorcio ha subito scivoloni inattesi contro Sorrento e Bitonto, riagganciandosi al trenino di vetta solo domenica scorsa, grazie allo striminzito successo con il Gragnano.



Superfluo sottolineare il gap tecnico e di budget tra le due squadra. Ma è chiaro che, così come avvenuto negli ultimi turni, la Sarnese dovrà metterla sulla corsa e sul carattere per provare a ottenere un altro risultato a sorpresa.

