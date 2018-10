Sarnese con la sorpresa Bitonto: Cusano ritrova Langella in mediana

di Giuliano Pisciotta

Sfida tosta contro il Bitonto, ma l’ottimismo dopo aver cancellato quel fastidioso zero dalla casella dei punti in classifica. La Sarnese ha voglia di sbloccarsi anche in casa, ma il calendario le propone di fronte un Bitonto in versione “matricola terribile”.



I pugliesi sono secondi in classifica, a -2 dalla coppia di battistrada formata da Picerno e Altamura e con già in archivio un ottimo pari esterno a Taranto e il successo interno contro l’altra corazzata Cerignola. La Sarnese però ha bisogno di capitalizzare al meglio i turni interni, evitando di partire già sconfitta alla vigilia, pur di fronte a un notevolissimo gap di esperienza.



Mister Cusano dovrà rinunciare all’infortunato Terracciano, con Pantano pronto a sostituirlo come già fatto dopo 18 minuti della gara di Nardò. Rientra da squalifica Langella, pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo granata. In avanti, possibile la conferma del tridente con Cassata e Sellitti a sostegno del centravanti Maione.

