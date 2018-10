Sarnese, la strada è quella giusta: il quotato Bitonto fermato sullo 0-0

di Giuliano Pisciotta

Secondo pareggio di fila per la Sarnese che, dopo aver mosso la classifica domenica scorsa Nardò, ha fermato pure un Bitonto apparso in grandissima forma nelle prime battute del campionato.



I pugliesi hanno provato con maggiore insistenza a trovare la via del gol, trovando di fronte una Sarnese compatta, che ha ancora una volta visto un reattivissimo Mennella a difendere i pali. Così come accaduto sulla punizione di Fiorentino e sulla conclusione di Zaccaria a cavallo della mezz'ora del primo tempo. Sul fronte opposto, i sarrastri si fanno vedere nel finale di frazione, con Sellitti e Maione che chiamano agli straordinari il portiere ospite Figliola.



Nella prima metà della ripresa il Bitonto prova ad accelerare, ma sempre con attacchi infruttuosi. Padulano e Patierno non hanno la giusta freddezza, anche per merito di Mennella che si fa trovare ancora pronto poco dopo il quarto d'ora. Al 20' Maione raccoglie un lancio di Varriale, ma la sua conclusione trova la reattiva opposizione di Figliola a blindare la porta del Bitonto. L'ultima occasione è di Faccini al 41', ma il tentativo di fino si perde poco oltre l'incrocio dei pali.



Per i ragazzi di Cusano il primo punto casalingo che, pur non muovendo di molto la classifica, restituisce ulteriore ottimismo in un gruppo giovanissimo, che ha bisogno di risultati del genere per incrementare la fiducia nei propri mezzi in proiezione salvezza.

