Sarnese-Nola, al via la prevendita: solo 80 tagliandi per i tifosi bruniani

di Giuliano Pisciotta

Scatterà questo pomeriggio la prevendita per la gara playout tra Sarnese e Nola, in programma domenica prossima allo stadio Pasquale Novi di Angri, vista l'indisponibilità del Felice Squitieri. L'impianto angrese presenta un settore ospiti molto ridotto e in tal senso, per evitare problemi di ordine pubblico, sono stati concessi solo 80 biglietti ai tifosi del Nola, acquistabili esclusivamente in prevendita entro domani alle 19. Unico punto vendita autorizzato il Tkt Point di corso Vittorio Emanuele a San Giuseppe Vesuviano.



I biglietti per il settore di casa saranno invece destinati ai soli residenti nella provincia di Salerno. I punti prevendita per i sostenitori della Sarnese saranno quelli abituali: il Tesj Caffè nei pressi dello stadio Felice Squitieri e la Caffetteria del Centro in corso Amendola.

