Sarnese, ottimo pari a Nardò: cancellato lo zero in classifica

di Giuliano Pisciotta

La Sarnese cancella lo zero in classifica nel girone H di Serie D, ottenendo un ottimo pareggio sul campo del Nardò. I sarrastri si confermano bestia nera per i neretini, dopo aver loro strappato 4 punti su 6 nella passata stagione, con il blitz dello scorso anno firmato da Favetta e Pepe.



Stavolta finisce a reti inviolate, ma è comunque un ottimo risultato per i ragazzi di mister Cusano, bravi a reggere l'urto di un Nardò che sulla carta metteva in campo tanta esperienza in più. I pugliesi ci hanno provato in diverse circostanze, ma hanno trovato un muro invalicabile nella retroguardia della Sarnese, in particolare con Mennella, sempre reattivo sulle sollecitazioni degli avanti di casa.



Prinari, Bertacchi e Molinari i più pericolosi del Nardò. Nelle ultime fasi di gara, proprio Molinari ha trovato un Mennella in versione "Spider Man", capace di un gran riflesso per deviare quello che in pratica era un calcio di rigore in movimento per l'attaccante neretino.



Si muove dunque la classifica per la Sarnese, che lascia a Gragnano e Pomigliano l'ultima posizione in classifica e aggancia la Fidelis Andria a quota 1. Nel prossimo turno, altra sfida tosta contro il Bitonto, macchina da gol che viaggia alla media di 3 centri a partita e che oggi le ha suonate di santa ragione alla corazzata Cerignola.

