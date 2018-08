di Giuliano Pisciotta

Variazione di orario per la gara Sarnese-Portici, abbinamento numero 41 del turno preliminare di Coppa Italia Serie D. I due club si sono accordati per far slittare il fischio d'inizio di 2 ore, ottenendo il placet dal Dipartimento Interregionale: la gara dunque inizierà alle 18.00 anziché alle 16.00, orario federale inizialmente imposto dal programma.

