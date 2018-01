Sarnese: positivo il bilancio 2017 I ricordi indelebili nei play-out

di Giuliano Pisciotta

Un anno solare tra alti e bassi, con momenti bui, ma anche grandi gioie e un pizzico di serenità ritrovata nell'ultimo mese che, di sicuro, servirà per ripartire col piede giusto anche nel 2018. La Sarnese ha brindato con ottimismo all'arrivo del 2018, al termine di un anno che trova nel grande abbraccio collettivo di Roccella il suo punto più alto.



La vittoria esterna nel secondo spareggio play-out ha rappresentato una sorta di liberazione per la squadra di Gianluca Esposito (a sinistra nella foto), reduce dal sonoro successo ottenuto al primo turno, sempre in trasferta, contro il Castrovillari. In 180 minuti la Sarnese ribaltò ogni pronostico, sfatando anche il tabù delle gare esterne: alla post-season salvezza i granata di Esposito giunsero col poco invidiabile ruolino di 12 sconfitte in 17 gare lontano dalle mura amiche; i successi furono solo 2, uno dei quali a tavolino contro il Due Torri escluso da mesi dal campionato.



Lacrime e sorrisi indelebili, prima che si dividessero le strade della Sarnese e di Gianluca Esposito. In estate la separazione consensuale con il tecnico, passato alla panchina dopo aver indossato la maglia e la fascia di capitano dall'anno di fondazione della Polisportiva Sarnese del presidente Francesco Origo. La guida tecnica passa a un altro cardine del club, che per la prima volta allena una squadra di "grandi" dopo la lunga esperienza nei settori giovanili. La "linea verde" del 2017-18 è affidata a Valerio Gazzaneo, che con i baby granata è arrivato fino alla final four nazionale del campionato Juniores.



La scommessa funziona, almeno nelle prime battute della stagione. La Sarnese è la sorpresa del girone: se ne accorgono bene Nardò, Gravina e Taranto, che lasciano punti ai ragazzi terribili di Gazzaneo. Poi, dopo il sonoro 5-0 allo Sporting Fulgor Molfetta - che costa l'esonero al tecnico Giuseppe Lopolito, ex calciatore della Salernitana - qualcosa sembra incepparsi. Le vittorie casalinghe latitano e dopo 4 ko di fila - peraltro con le tre battistrada -, il giocattolo si rompe: dalla tv, mister Gazzaneo si dimette. Dal polverone che ne consegue, viene fuori anche il divorzio col club manager Pasquale Ottobre.



La palla passa a Carmelo Condemi, annunciato a sorpresa dal presidente Francesco Origo. Torna in corsa dopo la parentesi di Sersale nella stagione passata. Battuta a vuoto all'esordio interno col Pomigliano, poi l'opera di revisione inizia a dare i suoi frutti, con doppio 0-0 prima dei 6 punti nelle ultime uscite del 2017, che lasciano dunque ben sperare in un prosieguo di stagione che - scongiuri autorizzati - possa condurre la Polisportiva Sarnese alla quarta salvezza consecutiva in Serie D.

