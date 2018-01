Sarnese, prezzi popolari col Nardò Il club ha chiesto il lutto al braccio

di Giuliano Pisciotta

Prezzi popolari per la prima uscita del 2018. La Sarnese punta sul sostegno del pubblico per la gara interna con il Nardò, in programma domenica al Felice Squitieri. Il costo dei tagliandi per il settore Tribuna coperta è di 7 euro in prevendita (10 euro al botteghino nel giorno della gara), con tagliandi ridotti riservati alle donne al costo di 5 euro. Previsto ingresso gratuito per i ragazzi fino a 16 anni minuti di documento, mentre per i supporters neretini il biglietto è fissato a 10 euro.



La società intanto ha inoltrato al Dipartimento Interregionale la richiesta di poter osservare un minuto di raccoglimento e di indossare il lutto al braccio, in segno di vicinanza al giovane dirigente accompagnatore Francesco Agovino, per la recente scomparsa del papà.

