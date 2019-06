Sarnese, problema ripescaggio: l'appello di Diodati e Origo

di Giuliano Pisciotta

Ripescaggio in Serie D a rischio per la Sarnese. Nella mattinata di oggi i dirigenti Emilio Diodati e Francesco Origo (nella foto) hanno ribadito il proprio impegno per far tornare i sarrastri nel massimo campionato dilettantistico nazionale. Ma la situazione economica del club al momento rende impossibile l'inoltro della domanda di riammissione in Serie D.



«Stiamo lavorando da oltre 20 giorni per cercare di strutturare la società - spiegano Origo e Diodati -. Tuttavia, come gli altri anni, si registra una scarsissima affezione da parte di imprenditori locali a supportare il progetto Sarnese 1926. Pertanto, ad oggi, non ci sono le condizioni per permettere di fare la domanda per un eventuale ripescaggio».



La società ha confermato ancora una volta di essere aperta a qualunque collaborazione in termini di sponsor, a nuovi ingressi nella compagine societaria o, addirittura, a cedere la Sarnese 1926 ad altri imprenditori, purché il titolo sportivo non venga trasferito e resti a Sarno.



