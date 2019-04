Sarnese, scatta il reclamo: ingiusta l'espulsione di Pantano

di Giuliano Pisciotta

Preannuncio di reclamo relativo alla gara interna con il Sorrento. La Sarnese alza la voce per un palese errore tecnico commesso dall'arbitro Stefano Nicolini della sezione di Brescia, nel corso del match disputato domenica scorsa al Felice Squitieri.



Sul risultato di 0-1 il direttore di gara decreta un calcio di rigore per evidente fallo commesso su un attaccante del Sorrento. Il "fischietto" lombardo era in ottima posizione per ravvisare l'irregolarità, ma ha commesso un errore nell'attribuire il cartellino giallo.



Dalle immagini delle emittenti tv locali si nota chiaramente che il fallo non viene commesso da Pantano, che nel frangente è nettamente più avanti rispetto all'attaccante avversario; tuttavia, l'arbitro inspiegabilmente gli rifila la seconda ammonizione, che lascia in 10 uomini la Sarnese per la seconda metà della gara.



Tuttavia per il giudice sportivo di Serie D, di norma, le immagini televisive sono ammesse come prove documentali esclusivamente per irrogare sanzioni ai tesserati, non per casi di errore tecnico, pur evidenti come quello che ha penalizzato la Sarnese.

