Sarnese, reclamo inammissibile per il tesseramento di Muccio

di Giuliano Pisciotta

Il Tribunale Federale Nazionale - sezione Vertenze Economiche - ha dichiarato inammissibile il reclamo della Sarnese, avverso a la decisione della Commissione Premi della Federcalcio relativa al tesseramento del giovane calciatore Fabio Muccio, classe 2000.



Nella fattispecie, la Usd San Nicola, società in cui aveva militato l'atleta, aveva visto accogliere il proprio ricorso per il mancato versamento del cosiddetto “premio preparazione” da parte della Sarnese. Secondo l'articolo 96 delle Norme Organizzative Interne della Federcalcio, le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato appunto un “premio di preparazione”.



Il successivo reclamo della Sarnese è stato ritenuto inammissibile perché la società non ha provveduto a inviare copia del reclamo alla controparte e non ha provveduto al versamento della prescritta tassa di reclamo, così come prevede dell’articolo 33, ai commi 5 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva.

