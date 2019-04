Sarnese, resta il ko col Sorrento: reclamo inviato oltre il termine

di Giuliano Pisciotta

Il giudice sportivo di Serie D ha dichiarato inammissibile il reclamo della Sarnese, relativo all'errore tecnico commesso dall'arbitro in occasione della gara interna contro il Sorrento.



Il club granata lamentava l'evidentissimo errore di persona del direttore di gara che, in occasione del calcio di rigore concesso ai costieri a fine primo tempo, aveva comminato la seconda ammonizione a Pantano piuttosto che sanzionare Adamo, che aveva realmente commesso il fallo nell'area granata.



Inviato il preannuncio di reclamo nei tempi giusti, la Sarnese ha fatto pervenire poi il reclamo al giudice sportivo oltre i limiti temporali imposti dal regolamento, cioè entro tre giorni - esclusi festivi - dalla disputa della gara. Il reclamo è stato infatti inviato a mezzo Pec la sera di giovedì 11 aprile, dunque quattro giorni dopo la partita.



Resta dunque il risultato di 0-3 maturato sul campo, pur di fronte a un evidentissimo errore dell'arbitro, così come ampiamente dimostrato dalle immagini televisive di un'emittente privata campana.

