Sarnese, Rosolino assolve i granata: «L'esperienza ha fatto la differenza»

di Giuliano Pisciotta

La Sarnese non fa drammi per la sconfitta casalinga contro il Cerignola. Il tecnico Pompilio Cusano aveva già alla vigilia definito proibitivo l'impegno, affermando a fine gara che la squadra granata è stata forse «destabilizzato dall'episodio sfortunato sul secondo gol degli ospiti».



Anche il direttore sportivo Sandro Rosolino “assolve” gli scugnizzi granata: «Nonostante tutto, i ragazzi hanno affrontato abbastanza bene la gara, con impegno e concentrazione. La differenza l'ha fatta l'esperienza. Nel secondo tempo, nel nostro momento migliore, un gol fortunoso ci ha tagliato completamente le gambe. Poi quando lasci spazi a questi calciatori, diventa difficile e ti fanno male. Ci siamo innervositi grazie al loro mestiere».



Il ko non fa troppo male alla Sarnese in termini di classifica: «Per fortuna non è cambiato molto - aggiunge Rosolino -, finalmente con questa gara termina un ciclo difficile. In queste prime sei gare, abbiamo incontrato già le prime cinque della classe. Da domenica inizia un ciclo diverso e noi dobbiamo cambiare mentalità. Dobbiamo iniziare a giocare con più convinzione, dobbiamo cambiare passo, dobbiamo essere più convinti e sfruttare le nostre qualità tecniche. Mi auguro - conclude il diesse dei sarrastri - che il nostro allenatore da domenica con le sue capacità riesca a metterci in una posizione di classifica migliore».

