Sarnese, niente stangata al medico: Crescenzi fermo fino al 31 ottobre

di Giuliano Pisciotta

C'era attesa in casa Sarnese per le decisioni settimanali del giudice sportivo di Serie D. In particolare, il club granata attendeva di conoscere il verdetto relativo al dottor Basilio Crescenzi, allontanato nel corso della gara col Bitonto.



Nessuna pesante squalifica, ma un semplice stop per sole tre settimane per il medico sociale dei sarrastri. Intervenuto in campo in soccorso di un suo atleta, il dottor Crescenzi aveva reagito alle provocazioni del difensore ospite Di Bari, colpendolo con uno schiaffo.



Nei giorni scorsi, la dirigenza della Sarnese aveva tenuto a sottolineare la professionalità del medico, pur censurando la sua violenta reazione all'atteggiamento del calciatore del Bitonto.

