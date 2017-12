Sarnese sconfitta in amichevole: ufficiale il tesseramento di Agrillo

di Giuliano Pisciotta

Un gol nella ripresa permette al Valdiano (Eccellenza girone B) di battere di misura la Sarnese nell'amichevole di fine anno, disputata allo stadio Felice Squitieri di Sarno. Risultato a parte, il test è servito al tecnico dei sarrastri per valutare al meglio gli atleti tesserati negli ultimi giorni.



In tal senso, è ufficiale l'approdo alla corte di patron Francesco Origo del centrocampista Stefano Agrillo (nella foto), classe 1998, proveniente dal Casalnuovo Frattese (Eccellenza girone A). Il neo-acquisto della Sarnese ha sottolineato il suo «grande entusiasmo. Mi sono trovato subito a mio agio sia con i miei nuovi compagni di squadra che con il mister. Sarno è una bella realtà, dà molto spazio ai giovani e quindi è il posto giusto per fare bene».



Nel test-match contro il Valdiano, mister Condemi ha impiegato anche Emilien Minala, fratello del calciatore della Salernitana, che si allena in prova coi granata e potrebbe presto “strappare” un ingaggio per il prosieguo della stagione, nel segno della “linea verde” voluta dal presidente Origo per questa stagione sportiva.





