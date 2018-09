Sarnese-Taranto «a rischio»: limitazioni per i biglietti ospiti

di Giuliano Pisciotta

C’è anche Sarnese-Taranto, in programma il prossimo 23 settembre (seconda di campionato), tra le gare connotate da «profili di rischio». La gara dello Squitieri è stata inserita dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive – con la determinazione n.32 – tra gli eventi per i quali sono state indicate specifiche direttive di carattere organizzativo. In particolare, si legge nel provvedimento, «l'Autorità Provinciale di P.S. di Salerno, previa riunione con le società sportive interessate, è pregata di valutare la fattibilità dell’attuazione delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti nel limite stabilito dall'Autorità di P.S., nelle ricevitorie individuate dalla società sportiva sotto la responsabilità della stessa, previa esibizione da parte dell’acquirente di un documento di identità; vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti sino alle ore 19.00 del giorno antecedente la gara; trasmissione a cura della società sportiva ospitata dell’elenco degli acquirenti alla Questure di Salerno, comprensivo del nominativo e della data di nascita, entro le ore 10,00 del giorno della gara; impiego nel settore ospiti di volontari delle società ospitate con casacca riconoscibile (simile a quella degli steward); adeguata comunicazione ai tifosi delle Società Sportive interessate».

