Sarnese, test di lusso allo Squitieri: alle 10.30 si gioca con la Paganese

di Giuliano Pisciotta

Non sarà una domenica di riposo per la Sarnese di Pompilio Cusano. Il rinvio del match casalingo di Coppa Italia di Serie D contro il Portici non lascerà i sarrastri a riposo. E' stata infatti fissata per domani mattina un'amichevole di lusso contro la Paganese. La gara si disputerà sul sintetico dello stadio “Felice Squitieri”, con fischio d'inizio alle 10.30. Un test sicuramente interessante per il tecnico Cusano, che potrà vedere all'opera anche l'ultimo acquisto Andrea Cassata, ex Francavilla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA