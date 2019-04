Sarnese, tris a uno spento Altamura: vincendo domenica, playout in casa

di Giuliano Pisciotta

Prima missione compiuta. La Sarnese batte un Team Altamura già con la testa alle vacanze e alimenta notevolmente le speranze di migliorare il piazzamento in regular season, così da poter giocare in casa i playout. Più nello specifico, se i granata dovessero battere domenica prossima il già retrocesso Pomigliano, avrebbero la certezza di giocare al Felice Squitieri lo spareggio salvezza.



Un successo nella città dell'Alfa porterebbe infatti la Sarnese a quota 36, punteggio che renderebbe ininfluente il risultato dello scontro diretto tra Nardò e Nola: in caso di vittoria dei neretini, i sarrastri aggancerebbero i bruniani a quota 36, ma avrebbero il vantaggio degli scontri diretti (1-1 allo Squitieri, 0-1 allo Sporting Club); in caso di pareggio o di vittoria del Nola, invece, ci sarebbe il sorpasso della Sarnese ai danni del Nardò.



Dunque, grande lavoro sulla testa del gruppo da parte di mister Pepe per la prossima settimana. Unico obiettivo, i 3 punti a Pomigliano per poter tentare di conquistare, davanti al proprio pubblico, la quinta salvezza di fila in Serie D, record storico per il club.



Per la cronaca, le reti contro l'Altamura portano le firme di Lepre (nella foto), Langella su rigore e Sorriso, con punto della bandiera per i pugliesi realizzato da Guadalupi al 93'.

