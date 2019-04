Sarnese, ultimi 180 minuti decisivi: Pepe guiderà i granata dalla tribuna

di Giuliano Pisciotta

Altamura in casa e il già retrocesso Pomigliano in trasferta. La Sarnese deve provare a migliorare il piazzamento playout nelle ultime due gare della stagione regolare. Ma lo farà senza il suo allenatore in panca: Alfonso Pepe è stato infatti squalificato per due turni dal giudice sportivo di Serie D.



Nel corso della gara contro la Fidelis Andria, il tecnico granata si era diretto verso la panchina avversaria, rivolgendo espressioni intimidatorie verso un tesserato della compagine pugliese. Pepe non sarà l'unico a saltare gli ultimi due impegni di regular season della Sarnese. Due turni di stop anche al secondo portiere Scognamiglio, al centrocampista Crispini, ma soprattutto al difensore Pantano, titolarissimo in questa annata già durante la gestione tecnica di mister Cusano.



Obbligo di provare a fare bottino pieno per la Sarnese, ma pure possibilità di fare la corsa su un Nola che ha un calendario sicuramente sfavorevole rispetto ai granata dell'Agro. Due gli scontri diretti per i bruniani: il primo domenica, in casa, contro una Gelbison intenzionata a chiudere con un turno d'anticipo il conto salvezza; il secondo in trasferta contro un Nardò che al momento, proprio come il Nola, può ancora aritmeticamente sperare di evitare i playout.

