Sarnese, volto nuovo in mediana: dal Francavilla arriva Cassata

di Giuliano Pisciotta

La Sarnese ha ufficializzato il tesseramento di Andrea Cassata, centrocampista classe 1998 proveniente dal Francavilla. L'atleta è reduce da due campionati di Serie D tra le fila dei sinnici, con 46 presenze complessive in categoria. Cresciuto nel vivaio della Salernitana, Cassata ha anche “assaggiato” il calcio professionistico, indossando la casacca della Paganese in Serie C nella seconda parte della stagione 2015-2016. Il nuovo acquisto dei sarrastri è già “burocraticamente” impiegabile nella gara d'esordio di Coppa Italia contro il Portici, in programma domenica allo stadio Squitieri.

