Savoia, Abayian operato alla mano: «Frattura stabile, intervento riuscito»

di Raffaella Ascione

Intervento riuscito per Guido Abayian. L’attaccante del Savoia, infortunatosi nella gara d’esordio al Partenio Lombardi contro il San Tommaso, è stato operato in giornata dal dottor Giovanni Porpora (foto ufficio stampa). «Il calciatore, vittima di una frattura del terzo metacarpo della mano sinistra – questi i chiarimenti dello specialista, resi noti dal club oplontino – è stato operato di sintesi con placca e viti in titanio di ultima generazione. La frattura è stabile e l’attaccante già può muovere completamente la mano».

Per Abayian, cui «va l’augurio di un pronto recupero da parte della società», si profila adesso un periodo di riposo in attesa del via libera da parte dello staff medico.

L’attaccante argentino – che ha dalla sua esperienze in diversi Paesi, tra cui Argentina, Cile ed Uruguay – è approdato al Savoia questa estate, dopo una positiva stagione in forza alla Cittanovese, con cui ha collezionato 29 presenze e 9 reti.

