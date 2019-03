Il Savoia va ad Andria senza Ausiello e Cacace

di Raffaella Ascione

Dopo la rifinitura di questa mattina (foto ufficio stampa), il Savoia – atteso dalla sfida play off contro l’Andria – è partito alla volta del ritiro pugliese spinto dal calore dei propri tifosi, che non potranno farsi sentire nel corso del match causa divieto di trasferta.

In occasione della sfida del Degli Ulivi, mister Campilongo, che tornerà in panchina dopo il turno di squalifica, non potrà contare sul difensore Cacace, a sua volta fermato dal Giudice Sportivo, oltre che sul centrocampista Ausiello, costretto ai box da un fastidio muscolare.

«Domani – commenta a margine della rifinitura il diesse Mignano – dobbiamo disputare una gara di carattere. Bisogna dimostrare di avere personalità, di credere in noi stessi e in quello che facciamo. Mi aspetto che tutti quelli che scenderanno in campo facciano qualcosa in più del solito. Che lottino su ogni pallone e diano il massimo per loro stessi e per i compagni. È doveroso verso i nostri tifosi, che hanno voluto farci sentire il loro sostegno, verso la nostra società che ci dà modo di lavorare, ma soprattutto verso noi stessi, che continuiamo a fare sacrifici in nome di questa gloriosa maglia».

