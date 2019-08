Savoia, al Giraud arriva la Gelbison: prevendita per l’esordio in Coppa

di Raffaella Ascione

Comincerà ufficialmente domenica la stagione del Savoia targato Parlato. In programma al Giraud – fischio d’inizio alle ore 20 – c’è la sfida con la Gelbison, valida per il primo turno di Coppa Italia (in foto la locandina dell’evento).



Con una nota ufficiale, il club dei presidenti Annunziata-Mazzamauro ha intanto fatto sapere che i tagliandi per la prima uscita ufficiale dei bianchi di mister Parlato saranno disponibili in prevendita presso due punti autorizzati: la Caffetteria Savoia e il Bar Bera.



Per il solo evento di Coppa Italia (questa la precisazione del club), ingresso al costo di 7 euro in Curva Sud; 10 euro (ridotto 8 euro) per il settore Distinti; 12 euro (ridotto 10 euro) per accedere in Tribuna; 7 euro, infine, per il settore ospiti.



Ingresso gratuito per bambini fino a dieci anni, ridotto invece per ragazzi fino a 15 e donne.

