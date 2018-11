Savoia, al via i festeggiamenti per i 110 anni: «Ma occhio al Nola»

di Raffaella Ascione

Vincere col Nola per spazzare via le polemiche e la delusione del post Cerignola. Questo l'imperativo in casa Savoia. Contro i bruniani, mister Squillante riavrà a disposizione Alvino, al rientro dalla squalifica; in settimana sono tornati ad allenarsi in gruppo anche Ausiello e Ortiz.



«I derby sono sempre partite particolari - commenta il diesse Mignano - e quello contro il Nola lo è ancor di più, visto il momento che stiamo vivendo. C’è poco da girarci intorno o fare pretattica, bisogna vincere per muovere la classifica e ridare fiducia a squadra e tifosi. Proprio ai tifosi chiedo di continuare a starci vicino come hanno fatto finora. I momenti difficili si superano col lavoro, dando il massimo e remando tutti insieme nella stessa direzione».



Nel frattempo, si è svolta questo pomeriggio - presso lo Sport Club Oplonti - la conferenza di presentazione dei festeggiamenti per i 110 anni del Savoia (foto a cura dell'ufficio stampa). Un'iniziativa voluta ed organizzata dai tifosi della Curva Sud, in sinergia con l'associazione Amici dei Bianchi. Presenti anche i vertici societari ed una rappresentanza della squadra. Diverse le iniziative in cantiere. Si comincia domenica 12 novembre con una mostra fotografica presso il Giraud e con una lezione di educazione fisica presso lo stesso impianto che coinvolgerà gli studenti; a seguire- tra gli altri eventi in programma - l'amichevole tra il Savoia e le vecchie glorie, in programma il 20 novembre. Quindi, mercoledì 21 novembre, l'evento in programma al Politeama.

