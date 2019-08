Savoia: amichevole con l’Afro Napoli, porte chiuse al Giraud

di Raffaella Ascione

Terza amichevole precampionato per il Savoia, che domani pomeriggio scenderà in campo contro l’Afro Napoli United. Appuntamento domani, martedì 13 agosto alle ore 17, allo stadio Giraud (in foto la locandina dell’evento).



Con una precisazione da parte del club, legata all’aspetto strutturale.

«In attesa delle autorizzazioni dal Comune - fa sapere la società con una nota ufficiale - il match si disputerà a porte chiuse ma, qualora dovesse cambiare la situazione in essere, lo comunicheremo prontamente a stampa e tifosi».

Le porte del Giraud restano chiuse, ma la situazione è in divenire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA