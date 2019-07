Savoia: mediana ok con Giacobbe, tra i pali baby scuola Benevento

di Raffaella Ascione

Nato a Battipaglia, scuola Benevento, la scorsa stagione in forza all’Altamura. È Gianluca Volzone (foto ufficio stampa), portiere classe 2000, l’ultimo arrivato in casa Savoia. Con i murgiani ha collezionato – nel campionato scorso - «22 presenze totali, mantenendo la porta inviolata in 6 occasioni», precisa il club dei presidenti Annunziata-Mazzamauro nella nota che ha ufficializzato il tesseramento.



«Sono molto contento di entrare a far parte di questa squadra – le prime parole di Volzone da tesserato del Savoia – ed arrivo qui con grande entusiasmo: non vedo l’ora di iniziare e di mettermi a disposizione sia del mister che della squadra. Sono onorato di arrivare in una piazza così importante, con obiettivi ambiziosi e tifosi calorosi, e contento di aver fatto questa scelta. Il mio idolo? Buffon, come quasi tutti i giovani portieri. Caratteristiche? Cerco di migliorarmi giorno dopo giorno in allenamento: so che sono giovane e ho tantissime cose su cui lavorare. Ci tengo molto».



Quello di Volzone non è l'unico annuncio di giornata. Fa ufficialmente parte del gruppo a disposizione di mister Parlato anche il centrocampista classe 1992 Mirko Giacobbe: per lui tanta serie D con le maglie - tra le altre - di Neapolis, Portogruaro, Bassano, Real Metapontino, Due Torri, Castrovillari, Frattese, Ercolanese, Aversa Normanna e Campobasso; adesso è pronto a ripetersi tra le fila dei Bianchi di Torre Annunziata. Per lui anche qualche presenza in terza serie con Bassano Virtus e Portogruaro, e quattro apparizioni tra i cadetti, sempre con il Portogruaro.



«C’è stima reciproca con la famiglia Mazzamauro - spiega il centrocampista - ed è stato proprio questo a convincermi a scegliere il Savoia. Sono stato con loro ad Ercolano, poi sono rimasto in contatto con il direttore sportivo Marco Mignano. Certo, la mia scelta è dovuta anche al prestigio della piazza ed al calore dei tifosi. Tutto questo mi ha spinto qui. Offerte? Sì, ne ho avute molte dopo aver vissuto una grande stagione con il Campobasso: 37 partite su 38, continuità, gol ed assist. Però ha prevalso il Savoia perché il presidente Mazzamauro è una persona molto seria ed umile. Non vedo l’ora di iniziare. Sarà un bel campionato».



