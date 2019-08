Savoia, baby attaccante in prestito dal Potenza

di Raffaella Ascione

Arriva dal Potenza con la formula del prestito. Luca Paudice, attaccante classe 2001, è ufficialmente un calciatore del Savoia.



Nella passata stagione, il baby attaccante «si è messo in mostra con la Berretti della compagine lucana ed ora, dopo un periodo di prova nel corso del ritiro estivo tenutosi allo stadio Giraud, ha tutte le intenzioni di confermarsi anche in Serie D», così il club nella nota che ha annunciato la firma.



«Sensazioni? Più che positive – commenta il giovane attaccante oplontino, a segno anche nell’amichevole di ieri contro la Polisportiva Santa Maria – e poi Torre Annunziata è una piazza importante e bisogna far bene. Noi abbiamo iniziato con il piede giusto e continueremo così. Siamo un gran gruppo, i miei compagni mi hanno fatto sentire subito a casa. Voglio far bene e ricambiare la fiducia del Savoia, del mister e dei tifosi».

