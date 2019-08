Savoia, biglietti solo in prevendita per l'esordio contro il San Tommaso

di Raffaella Ascione

Si è già messa in moto la macchina organizzativa in vista dell’esordio in campionato del Savoia. Contro il San Tommaso - fischio d'inizio alle 15 - si giocherà al Partenio Lombardi di Avellino: due, per l’occasione, i settori che apriranno i battenti. I tifosi locali andranno a sistemarsi in tribuna Montevergine, mentre agli oplontini sarà regolarmente riservato il settore ospiti.



Biglietti disponibili solo in prevendita per i sostenitori biancoscudati, come precisato dal club irpino – neopromosso in serie D – con una nota ufficiale. «Il tagliando d’ingresso per la tifoseria ospite sarà acquistabile presso le sedi di Torre Annunziata del circuito GO2 al costo di 10 euro fino alle ore 19 di sabato 31 agosto. Gli Under 14 e le donne, eccezionalmente per l’occasione, entreranno gratis». Il Savoia ha poi precisato che la prevendita sarà attiva «presso la Caffetteria Savoia, da domani fino a sabato 31 agosto».

