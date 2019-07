Savoia, un altro baby Toro in difesa: ufficiale il terzino Oyewale

di Raffaella Ascione

Un altro tassello under per il Savoia di mister Parlato. Si tratta di Sulaiman Oyewale (foto ufficio stampa), nigeriano classe 2000, proveniente dal settore giovanile del Torino. Il giovane, esterno sinistro di difesa, ha già militato in serie D con le casacche di Castrovillari e Chieri, per un totale di 33 presenze ufficiali.



Dopo l’operazione Savini, il «Savoia 1908 ed il Torino – annuncia il club – hanno concluso una seconda operazione». Oyewale arriva al Savoia con la formula del prestito annuale.



«Ho scelto il Savoia – commenta il giovane – perché è una grande piazza. Mi hanno parlato benissimo di questa squadra e la società mi ha fatto un’ottima impressione. Spero di far felici tutti i tifosi».

