Savoia, rebus social: ecco mister X, «Ha giocato con Ronaldinho e Kakà»

di Raffaella Ascione

Un rinforzo fortemente voluto da mister Carmine Parlato per il suo centrocampo. Un «calciatore di esperienza, che in giovane età ha condiviso lo spogliatoio con calciatori del calibro di Ronaldinho, Seedorf, Pato e Kakà, cercando di carpirne segreti e trucchi del mestiere». Il Savoia stuzzica la fantasia dei propri tifosi, annunciando un colpo ad effetto che ha fatto schizzare la temperatura in città.



«Mister X», così lo ha etichettato per il momento il club, in attesa di rivelare l’identità del pezzo da novanta messo a disposizione mister Parlato, ha dalla sua «143 presenze in B, un passato caratterizzato da molte esperienze al Centro-Nord. Arriva da lontano, oltre i confini europei, ma con la testa sta già duellando sul prato verde del Giraud».



Non ha ancora un nome, ma già si è calato nella nuova realtà. «È nato tutto grazie al mister. Non c’è voluto tanto, anzi ho voluto mettermi in gioco perché mi piacciono le sfide. Questa è una nuova sfida per me: voglio entrare nella storia. Dico ai tifosi di prepararsi per vivere questa bella avventura e non scendere mai dalla barca Savoia. Non faccio promesse, ma l’obiettivo stagionale è raggiungere il massimo».



Gli indizi forniti dal club sembrerebbero condurre a Wilfred Osuji, centrocampista nigeriano classe 1990, cresciuto nelle giovanili del Milan e con un lungo passato in B in forza a Varese, Padova e Modena. Nella passata stagione, 24 presenze in serie D con la Reggiana, fresca di ripescaggio in serie C.

