Savoia, a Gravina senza Gatto: due dubbi per mister Campilongo

di Raffaella Ascione

Solita lista di indisponibili per il Savoia, che domani – fischio d’inizio alle ore 15.30 – sarà di scena allo stadio Vicino contro il Gravina.

Mister Campilongo potrà contare su D’Ancora, al rientro dal turno di squalifica, ma dovrà rinunciare ai giovani Esposito e Maranzino, fermati per un turno dal Giudice Sportivo. Out anche il centrocampista Gatto, a causa di un problema muscolare che – questa almeno la previsione – lo costringerà ad un lungo stop. Ancora da valutare, invece, le condizioni di Ausiello e Franzese, che nel corso della settimana hanno prima svolto lavoro differenziato e poi si sono aggregati al gruppo (foto ufficio stampa).

«Affrontiamo una delle squadre più in forma delle momento – commenta il diesse Marco Mignano – e dovremo perciò mettere in campo tutta la nostra concentrazione. Loro viaggiano sulle ali dell'entusiasmo per i risultati raccolti nelle ultime uscite e sugli spalti ci sarà tanta gente, ma dobbiamo pensare solo a noi. Sarà importante trovare il giusto approccio, sia sul piano fisico che mentale».

