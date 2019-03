Savoia incerottato contro il Fasano: «Servono carattere e spinta tifosi»

di Raffaella Ascione

Sarà un Savoia ancora una volta incerottato, quello che domani tenterà l’aggancio al treno play-off contro il Fasano. Non saranno della gara del Vallefuoco lo squalificato D’Ancora e gli infortunati Ausiello (ne avrà ancora per una settimana) e Gatto (in attesa di sottoporsi agli accertamenti di rito dopo lo stop in allenamento); tornerà invece a disposizione di mister Campilongo il difensore Cacace.



A corto di uomini, dunque, ma non di motivazioni e determinazione. Lo garantisce - a margine della rifinitura di questa mattina (foto ufficio stampa) - il diesse Mignano. «Giocheremo questa partita con diverse defezioni, ma ci arriviamo molto carichi. Veniamo da una settimana di intenso lavoro, i ragazzi sono coscienti dell’importanza della gara e delle difficoltà legate agli avversari. Voglio un’altra gara di carattere. Da qui alla fine è così che dobbiamo giocare, dobbiamo dare il massimo in termini di agonismo e concentrazione. Mi aspetto che anche il pubblico ci dia una grossa mano, i nostri tifosi sono fondamentali in questo rush finale. La tifoseria di Torre Annunziata è un valore aggiunto per la nostra squadra, può dare la giusta carica ai nostri calciatori e spingerli alla vittoria. Dobbiamo essere tutti uniti e concentrati sul nostro obiettivo. Insieme possiamo raggiungerlo».

