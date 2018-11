Savoia ko al Giraud: Longo e Lattanzio, vola il Cerignola

di Raffaella Ascione

Il Savoia frana al Giraud contro il Cerignola. Con un gol per tempo, i pugliesi si aggiudicano l'anticipo del sabato sera: il blitz porta le firme di Longo e Lattanzio. Un match intenso, condito da qualche polemica.

Prime proteste dei padroni di casa dopo otto minuti, quando Felici viene strattonato in area dopo uno scambio con Pisani: tutto regolare per il direttore di gara. Sono poi i pugliesi a venir fuori con una certa intensità. Dopo un tentativo di Loiodice (sfera sull'esterno della rete) ed una ghiotta occasione sprecata da Allegrini (che calcia alle stelle da posizione favorevole), arriva al 22' il vantaggio del Cerignola. È di Longo, da posizione defilata, la conclusione vincente che vale l'1-0. Ancora Cerignola alla mezz'ora con Foggia, che prima calcia a botta sicura trovando l'efficace opposizione di Savini e poi prova a piazzarla sul secondo palo, con Esposito che sventa sulla linea di porta. Reazione Savoia con Cacace, che va di testa su angolo di Felici, sfiorando il sette. Veementi le proteste dei bianchi al minuto 35, quando Del Sorbo viene falciato in area: anche in questo caso, il direttore di gara non ravvisa alcuna scorrettezza.

Nella ripresa mister Squillante tenta subito la carta Tedesco (a rilevare D'Ancora), ma è ancora il Cerignola a creare le maggiori insidie. Protagonista Lattanzio, che dopo aver spedito sul fondo un insidioso rasoterra, al quarto d'ora firma il raddoppio di testa su traversone dalla sinistra di Loiodice. Finisce invece sul fondo il tentativo di testa di Del Sorbo. Velleitari, nel finale di frazione, i tentativi di Tedesco; frutta invece solo un corner la bordata da fuori area di Gatto del minuto 44.

Il successo consente al Cerignola di balzare momentaneamente in vetta alla graduatoria a quota 17; i bianchi di Squillante restano arenati a metà classifica con 9 punti.

