Savoia, nuova maglia celebrativa con stoccata: «Pochi abbonamenti»

di Raffaella Ascione

Una maglia celebrativa, realizzata d’intesa con lo sponsor tecnico, in occasione della stagione in cui il Savoia festeggerà i 110 anni di storia: l’ha annunciata quest’oggi il club oplontino. La creazione, che diverrà «maglia istituzionale dell’U.S. Savoia 1908… è realizzata in tessuto tecnico, con impresso sul davanti il logo societario e la scritta “Centodieci” e farà parte del kit di rappresentanza dei giocatori e dello staff biancoscudati».

Le magliette celebrative saranno consegnate ai sottoscrittori delle tessere stagionali al termine della campagna abbonamenti. Ed a proposito di abbonamenti, dalla proprietà arriva una decisa stoccata ai tifosi. «Abbiamo allestito una squadra che ben figurerà in questa stagione, all'altezza del blasone che rappresentiamo – spiegano i presidenti Annunziata e Mazzamauro – ma la campagna abbonamenti non è ancora decollata come auspicavamo. Speriamo, con questa ulteriore iniziativa, di invogliare i tifosi all'acquisto delle tessere. Insieme potremo affrontare al meglio la nuova avventura».



Nella frattempo, doppia operazione in mediana per i bianchi. Saluta il Savoia l’ex capitano dell’Ercolanese Stefano Costantino (risoluzione consensuale), mentre approda alla corte di Squillante Roberto Franzese. Nelle ultime due stagioni al Picerno, Franzese ha dalla sua una lunga militanza in Serie C (in tutto nove stagioni, con Aprilia, Celano, Aversa Normanna, Andria, Paganese, Gallipoli, Teramo e Giugliano) e Serie D.

