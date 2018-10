Savoia, Mazzamauro contro l'arbitro: «Basta, io non butto soldi al vento»

di Raffaella Ascione

È bollente il post partita del Giraud. La sconfitta di misura incassata conto il Taranto fa sbottare il patron del Savoia Mazzamauro (in foto, a cura dell'ufficio stampa, insieme al presidente del Taranto) ed il tecnico Squillante, che puntano con decisione il dito contro l'arbitro.



«Bisogna solo ringraziare i ragazzi, che sono stati encomiabili - esordisce il tecnico oplontino - ma per il resto ci sono ben poche parole. Ci è stato negato un rigore solare e siamo stati condannati da un gol clamorosamente irregolare. Non so se c'è premeditazione, si sicuro resta tanto rammarico».



Ci va giù duro il numero uno del sodalizio biancoscudato. «Non mi pare che segnare con le mani sia consentito dal regolamento. Il calcio è una cosa seria e non può esser condizionato in questo modo. Qui ci sono in ballo investimenti importanti, abbiamo speso tanto per costruire questo gruppo e non ho nessuna intenzione di buttare soldi al vento. Così non si può fare calcio, se queste sono le condizioni, sono pronto a fare due passi indietro. Farmi sentire nelle sedi opportune? Certo che lo farò, con la consapevolezza che ne pagheremo le conseguenze. L'ho fatto anche l'anno scorso ed ho poi perso quattro partite di fila. Ma tanto noi paghiamo lo stesso: domenica scorsa a Bitonto abbiamo gridato allo scandalo, contro il Taranto si è però raggiunto l'apice».



Un fiume in piena, Mazzamauro. «Se perdiamo giocando a calcio, alzo le mano ed applaudo l'avversario. Non capisco davvero le decisioni assunte sui due episodi decisivi. In occasione del rigore che manca al Savoia, l'arbitro guarda la palla: come ha fatto a non vedere il tocco di mano? E come ha potuto convalidare il gol del Taranto? Dopo la rete, il calciatore avversario si è guardato intorno, perché lui per primo sapeva che la rete non era regolare. A me non interessa l'avversario, ma l'arbitraggio. Non ci sto a perdere così. Tutto si è visto, meno che calcio. Per il resto, dobbiamo solo ringraziare questo gruppo, il più forte che abbia mai avuto in Serie D»

