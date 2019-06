Savoia, Mazzamauro pensa in grande: «Ma i tifosi devono aver pazienza»

di Raffaella Ascione

Lavori in corso in casa Savoia. Si pianifica la prossima stagione, tra certezze e fisiologici cambiamenti. Cambiamenti che nell’immediato riguarderanno la panchina, dopo la rottura ufficiale con Sasà Campilongo. L’annuncio del nuovo tecnico è atteso entro la prossima settimana, tra martedì e mercoledì. «Stiamo valutando tre profili – spiega il patron oplontino Alfonso Mazzamauro – tutti di elevatissimo spessore. Puntiamo a migliorare il piazzamento dello scorso anno, quindi sceglieremo un tecnico in linea con questo obiettivo. Campilongo? Ha fatto un ottimo lavoro, centrando un traguardo di assoluto valore con una squadra non costruita da lui. Per questo lo ringrazio sinceramente e gli auguro le migliori fortune professionali. Il mancato rinnovo? Per me una stretta di mano equivale ad un contratto, per qualcuno forse no, ma adesso è tempo di guardare avanti».

A proposito del recente comunicato del tifo organizzato, il presidente biancoscudato è categorico. «Avete mai visto de Laurentiis incontrare i tifosi in piazza Plebiscito? Non capisco perché dovrei incontrarli adesso. Dopo la presentazione ufficiale della squadra avremo modo di confrontarci su ogni aspetto, eventualmente anche raccogliendo critiche al nostro operato. Ma solo dopo che avremo agito, non prima. Adesso che siamo ancora a lavoro per costruire un Savoia competitivo, non vedo di cosa dovremmo parlare. Bisogna procedere per fasi, è fondamentale».

Sul piano tecnico, si punta intanto a garantire una certa continuità rispetto allo scorso anno. «Intendiamo confermare – conferma Mazzamauro – il 60% del gruppo che ha centrato i playoff. I grandi risultati arrivano attraverso programmazione e continuità. Ma non solo. Servono da contorno anche pazienza e serenità ambientale. Ribadisco che puntiamo a migliorare quanto di buono fatto lo scorso anno, ma proclami non ne faccio, anzitutto perché rischierei di complicare il lavoro del mio staff e non intendo correre questo rischio».

Da ultimo, un messaggio ai tifosi. «Mi sto innamorando di questa piazza, che rispetto profondamente e che merita grandi contesti, ma i tifosi devono stare calmi ed aver pazienza. Senza pazienza non si costruisce nulla».

