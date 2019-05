Savoia, non basta Poziello: il Cerignola ribalta e vola in finale

di Raffaella Ascione

Si spezza a Cerignola il sogno del Savoia. I bianchi, in vantaggio nella prima frazione di gioco con Poziello, subiscono nella ripresa la prepotente rimonta degli ofantini, a segno con Loiodice e Foggia. A fine gara, per gli oplontini di Campilongo, il caldo saluto dei propri sostenitori, giunti a sostegno al Monterisi.

Prima del fischio d’inizio, osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Donato Monopoli, giovane tifoso cerignolano venuto a mancare nei giorni scorsi (foto ufficio stampa Savoia).

È di marca gialloblù la prima occasione del match. Corre il 12’, quando, sugli sviluppi di una respinta corta di Poziello, Di Cecco raccoglie e calcia di prima intenzione, trovando la decisiva opposizoone di un attento e reattivo Savini. Il vantaggio del Savoia arriva al minuto 39. Poziello va di testa sugli sviluppi di un corner di Alvino e porta in avanti i suoi. Si va all’intervallo sul parziale di 0-1.

Nella ripresa, dodici minuti ed il Cerignola si riporta in partita dagli undici metri. Nel segno di Loiodice, che realizza il penalty accordato per fallo di Poziello ai danni di Lattanzio. Il Savoia non demorde ed al 28’ di rende pericoloso con Diakite, che va in velocità, supera Abagnale ma ne subisce poi il recupero:_ sugli sviluppi dell’azione messo giù in area Del Sorbo, ma per il direttore di gara è tutto regolare. Il gol partita del Cerignola arriva alla mezz’ora con Foggia che, favorito da un rimpallo, si presenta a tu per tu con Savini ed insacca.

Il Savoia si ferma in semifinale. Cerignola adesso atteso dalla finale contro il Taranto, sempre al Monterisi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA